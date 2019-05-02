Hediyeler Vanlı çocuklara ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve Van'ın Çaldıran ilçesinde ki Yatırlı İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine gönderilen kitaplar yerine ulaştı. Çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Şükran Öney Anaokulu öğrencileri ‘Her çocuk bir kitap ailem kitap okuyor hayallerim büyüyor” projesi kapsamında Van'ın Çaldıran İlçesi Yatırlı ilkokulu Anasınıfı öğrencilerine başta kitap olmak üzere çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleri Van'daki kardeşlerine ulaştı. Proje kapsamında gönderilen hediyelere kavuşan öğrenciler Düzce'deki kardeşlerine sevinçlerini ilettiler. Yatırlı İlkokulu Okul Müdürü ve Anasınıfı Öğretmeni Şükran Öney Anaokulu Müdür, öğretmen ve tüm öğrencilerine teşekkür ettiler.