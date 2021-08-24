Hem bakım-onarım hem yeni kaldırım yapılıyor

Ekipler son olarak Azmimilli Mahallesinde yeni kaldırım yapımına başladı.

Düzce Belediyesi 56 mahallede ihtiyaç sırasına göre yol yapımı asfaltlama onarım ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yaya yollarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü, aynı zamanda yürüyüş yolu eksiği bulunan mahalle ve sokaklarda yeni kaldırım yapımına da devam ediyor.

Son olarak ekipler, Azmimilli Mahallesi genelinde yoğun olarak kullanılan kaldırımların bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Kaldırım ihtiyacı olan 487. Sokakta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yayaların daha rahat yürüyebileceği yeni kaldırımları bölge sakinlerine kazandırdı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hazırlanan program çerçevesinde ihtiyaç duyulan cadde, mahalle ve sokaklarda yeni kaldırım yapımı, bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmeyi sürdürecek.