Hem meslek öğrendiler hem sosyalleştiler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz yıl hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de meslek öğrenmek isteyen birçok kişi, Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 32 bin kursiyere sertifikaları verildi.

Düzce Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bilgisayardan yabancı dile, müzik aletlerinden el sanatlarına kadar birçok farklı branşta eğitimler verildi. Talebe gören açılan kurslarda 32 bin kursiyer eğitimlerini tamamlayarak, sertifikalarını aldı.

"Pandemi sonrasında kurslarımıza yoğun bir ilgi oldu"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can, 2022 yılının dolu dolu geçtiğini ifade ederek kursiyer sayısının 32 bin 350'ye yükseldiğini belirtti. Birçok farklı branşta eğitim verdiklerini kaydeden Hüseyin Can, "Kişisel gelişim kurslarımızdan meslek kurslarımıza kadar birçok branşta kurslar açtık. Pandemi sonrasında kurslarımıza yoğun bir ilgi oldu. Özellikle bilgisayar, yabancı dil ve Türkçe kurslarımıza son aylarda ilgi oldukça arttı" dedi.

"Burası kursiyerlerimiz için terapi merkezi gibi oldu"

Kursiyerlerin yeteneklerini keşfettiğini vurgulayan Can, "Burası kursiyerlerimiz için terapi merkezi gibi oldu. Mutlu oluyorlar. Bu da bizlere yetiyor zaten. Bizim sadece merkezimizde değil, Düzce'de bütün mahallelerde kurslarımız var. Ayrıca köylerimizde de dikiş kurslarımız başta olmak üzere, istekler doğrultusunda kurslarımızı açmaya başladık" diye konuştu.