Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor. Trafik ve asayiş ekipleri şehrin değişik noktalarında zaman zaman denetimler yaparak suç ve suçluların önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle asayiş ekiplerinin denetimlerinde sık sık silah ve uyuşturucu maddeye rastlanırken. ekipler denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini bildirdiler.