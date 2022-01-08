Hem ürünleri hem Düzce'yi tanıtacaklar

DÜZCE (İHA) – Türkiye'de ilk ve tek olarak bir üniversitenin kampüsünde üretimi bulunan Arı Mucizesi, ülkenin dört bir yanında bulunan eczanelere açılmak için kolları sıvadı. Şirket bünyesinde bulunan mümessiller için Düzce'de eğitim kampı düzenlendi.

Türkiye'de sadece bir üniversitenin içerisinde üretimi yapılan Arı Mucizesi ürünleri, vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Geleneksel ve tamamlayıcı ürünleri ile sağlık konusunda ciddi destekler veren propolis ile kudret narı ürünlerinin gelişiminden üretimine kadar Düzce Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan eczanelere ulaşması için eğitim kampı düzenlendi. Yapılan çağrı sonrasında onlarca Mümessil Düzce'de bir haftalık kampa katıldı. Eğitim kampında ürünlerin tanıtımı, üretimi, geliştirilmesi, Düzce Üniversitesi'ndeki eğitim olanakları ile propolis ve kudret narının işlenerek nasıl tüketiciye ulaştığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

“Tüm eczanelerde olmayı hedefliyoruz”

Arı Mucizesi Türkiye Satış Müdürü Süleyman Öztürk, eğitim kampında bir çok konuda bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, “Buradaki amacımız Ağustos ayında başladığımız eczaneler serüvenimiz ile ilgili arkadaşlarımıza Arı Mucizesi ürünleri ile ilgili bilgilendirmek, onları Türkiye'nin çeşitli bölgelerine göndermek ve Türkiye'de tüm eczanelere ulaşmak adına gerek ürünler gerekse de ticari yapı gerekse şirket kültürü ile donatıp Türkiye'nin çeşitli şehirlerine göndermek istiyoruz. Bu yüzden burada eğitimdeyiz. Burada ürünlerin farmakolojik özelliklerinden tutunda indikasyonlarına kadar, üretim aşamasından satış aşamasına kadar bütün ayakları bilmeleri gerekiyor. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bu bilgilerin tamamını burada alıyorlar. Her bir arkadaşımız gerek doktorlarımıza gerek eczacılarımıza hem ürünlerimizi anlatabiliyorlar hem Düzce Üniversitesi'nde ki eğitimleri anlatabiliyorlar. Buradaki eğitimin sonucunda Türkiye'nin dört bir yanında tüm eczanelerde olmayı hedefliyoruz. İnşallah olacağız” ifadelerini kullandı.