Hem zafer hem de şehitler yad edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 18 Mart Çanakkale deniz zaferinin yıldönümü ve şehitler günü yapılan etkinliklerle anıldı. Şehitlikte başlayan etkinlikler gün boyu sürdü.

18 Mart Çanakkale Deniz zaferinin 104. yılı ve Şehitler Günü sabah şehitlikte anıta konulan çelenklerle başladı. Şehitlikte yapılan törenlere Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay başta olmak üzere şehit aileleri, gaziler, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı. Şehit anıtına çelenklerin konulmasının ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Ardından dualar yapıldı. Yapılan duanın ardından konuşma yana Jandarma Alay Komutanlığı Asayiş Şube Komutanı Albay Serdar Dolu günün anlam ve önemini anlatan duygu dolu konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Anıt Defterinin Vali Zülkif Dağlı tarafından imzalanmasının ardından şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı.