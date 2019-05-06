Hemşireler haftası düzenlenen gece ile kutlandı

Gecenin açılış konuşmasını yapan Başhemşire Nevin Şen, meslektaşlarının Hemşireler Haftasını kutlayarak gecenin düzenlemesine katkı sunan başta Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay olmak üzere Hastane Yönetimine ve katılan herkese teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının kutsal bir meslek icra ettiğini vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da, zor ve yoğun iş temposunda büyük özveriyle görev yapan hemşirelerin bu anlamlı gününü kutlayarak çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Hemşirelerin sağlık camiasının vazgeçilmez, çalışkan ve vefakar bir çalışanı olduğunu anımsatan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu ise, “Ben kendi kliniğimdeki hemşirelerin ne kadar iyi, güler yüzlü şekilde fedakarca her türlü yardımı yaptıklarını görüyorum. Bizim hemşirelerimiz, böyleyse yoğun bakımlardaki ve diğer birimlerdeki hemşirelerin de ne kadar fedakar çalıştıklarını tahmin edebiliyorum” dedi.

Hemşirelik Haftasını tebrik ederek konuşmasına başlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Her zaman söylediğim gibi sizlerle çalıştığım ve sizlerle bir aile olduğumuz için çok şanslıyım. Verimliliğin ve çalışma performansının en önemli kaynağı iş ortamındaki huzurdur. Huzurlu çalışma atmosferinin mimarı da aslında sizlersiniz. Bu sebeple Allah huzurumuzu bozmasın. Çok güzel çalışmalar yapmayı, nice kamu görevleri yerine getirmeyi nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

Tüm sağlık çalışanlarının olduğu gibi hemşirelik mesleğinin de çok kutsal ve meşakkatli bir iş olduğuna vurgu yapan Rektör Çakar, “Bu meşakkatli görevi hem hasta, hem de hasta yakını olarak yakından gördüm. Tüm çabalarınızı takdir ettiğimi gönülden söylemek isterim. Allah hizmetlerinizin devamını nasip etsin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından pasta kesimi ile devam eden gece, sosyal program ile son buldu.