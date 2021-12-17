Hentbolda Düzce'yi temsil edecekler belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Yıldız Kız Erkek Hentbol il birinciliği yapıldı. Okul Sporları Yıldız Kız Hentbol il birinciliği müsabakaları sonunda Gümüşova Fatih Orta Okulu birinci, Rıza Malatyalı Orta Okulu ikinci, Kaynaşlı AKV Orta Okulu üçüncü, Pırpır Orta Okulu dördüncü oldu. Erkeklerde ise Mehmet Akif İnan Orta Okulu birinci, Kaynaşlı AKV Orta Okulu ikinci, Azmimilli Orta Okulu üçüncü ve Rıza Malatyalı Orta Okulu dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı verdi.