Hep birlikte kampüsü temizlediler

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen “Temiz Kampüs Temiz Düzce” etkinliği, çevre duyarlılığını artırmak için aynı titizlikle devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Temiz Kampüs Temiz Düzce” etkinliğinde; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Tuğba Seda Çolak ve Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler yer aldı. Çevre temizliği ve doğaya saygı anlamında sosyal sorumluluk projeleri içerisinde önemli bir yer tutan “Temiz Kampüs Temiz Düzce” etkinliği her ay devam ediyor. Sürdürülebilir sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için doğanın ve çevrenin önemini her fırsatta dile getiren Düzce Üniversitesi, düzenlediği sosyal sorumluluk projeleriyle de uygulamanın ülkemizin her bölgesine yayılarak, kalıcı hale gelmesini hedefliyor.