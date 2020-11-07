Her evde bir okul projesi devam ediyor

Bu kapsamda 110 çalışma masası ve 144 tablet öğrencilere teslim edildi.

Korona virüs salgını sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından başlatılan ‘Her Evde Bir Okul' projesi il genelinde tespit edilen ailelere çalışma masası ve tablet gönderiyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere Gölyaka'da 61, Çilimli'de 100, Akçakoca'da 110 adet çalışma masası dağıtıldı. Toplamda 271 adet çalışma masası dağıtılırken, öğrencilerin EBA'ya erişim konusunda sorun yaşaması sonrasında 144 adette tablet öğrencilere hediye edildi. Düzce Valiliği'nden alınan bilgilere göre projenin tüm ilçelerde kararlılıkla devam etmesi planlanıyor.