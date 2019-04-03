Her kıtadan öğrenci Düzce Üniversitesinde okuyacak

Uluslararası öğrenci alımı için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 46 önlisans programı ve 72 lisans bölümü olmak üzere toplam, 670 kontenjan açılan Düzce Üniversitesi'nde, bu güne kadar 64 farklı ülkeden 2 bin 300 üzerinde başvuru gerçekleşti. Başvuruda bulunan adayların çoğunluğu komşu ülkelerimizden olmakla birlikte ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Çin, Japonya, Bangladeş, Tayland, Surinam, Burkina Faso, Avustralya ve Brezilya gibi dünyanın her kıtasından aday, Düzce Üniversitesi'ne yerleşmek için DÜ-YÖS'te yarışacak.

Sınav ülkemizde ve yurt dışında 13 merkezde yapılacak

Düzce Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (DÜ-YÖS) Ülkemizde Düzce, Ankara, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde, diğer ülkelerde ise; Duisburg/Almanya, Bakü/Azerbaycan, Tiflis/Gürcistan, Nairobi/Kenya, Mogadişu/Somali, Hartum/Sudan, Tebük/Suudi Arabistan, Amman/Ürdün ve Gümülcine/Yunanistan olmak üzere, toplam 13 sınav merkezinde yapılacaktır.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde soruların yer alacağı sınavda adaylara; Matematik, Genel Yetenek (50 soru) ve Genel Kültür (10 soru) olmak üzere toplamda 60 soru sorulacak. 90 dakika sürecek olan sınavda, 50 puan ve üzeri alan öğrenciler, açılan kontenjanlara başvuru yapabilecek.