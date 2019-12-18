“Her öğrencinin bir projesi olmalı”

Etkinlik; Delta Alfa, Standard Profil Otomotiv ve Nobel İlaç İnsan Kaynakları yetkililerinin uyguladıkları staj programlarını tanıtmasıyla başladı. Staj programlarını anlatan şirketlerden Delta Alfa İnsan Kaynakları Müdürü. Esra Ölmez Öztürk staj programlarını tanıtırken, “Okullarımızı ve öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çalışkan dinamik ve genç insanlarla şirketimiz bünyesinde her yıl staj döneminde bir araya geliyoruz. Bu sayede hem şirketi hem de kendilerini tanıyorlar” şeklinde konuştu.

“Her öğrencinin bir projesi olmasını istiyoruz”

Standard Profil İnsan Kaynakları Uzmanı Neşe Yılmaz, “Standard Profil 5 kıtada hizmet veriyor. 7 ülkede 11 fabrikamız faaliyetlerini sürdürüyor. Fabrikalarımızda 11 farklı kültür çalışıyor ve yüzde 30'u da kadın. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 37. Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz ve kesintisiz elektrik sağlıyoruz. Uzun dönem stajlarda genç yetenekleri iş başında tespit etmek istedik. Yeni başlayacak stajyerler için geniş oryantasyonlarımız oluyor. Her öğrencinin bir projesi olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Nobel İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Bidar Ulutaş ise “Sağlık için değer, çalışanlara da senin için değer diyoruz. Kısa dönem stajlarının size fayda sağlamadığını düşündüğümüz için kariyer reçetesi programını başlattık. Stajları, son sınıf öğrencilerine açıyoruz. Çünkü bir sonraki adımda kuruma direkt çalışan olarak gelebileceğini düşünüyoruz. Ders programına bağlı olarak uzun dönem staj ayarlıyoruz” dedi.

“İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” paneli ile devam eden etkinlik, şirket temsilcileri ve öğrencilerin bir araya geldiği “Tea Talk Programı” ile sona erdi. Etkinlik sonunda konuşmacılara ödül katılımcılara ise sertifikaları takdim edildi.