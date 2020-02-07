İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her yaştan bireye psiko-sosyal destek

sosyal destek sağlamaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü her yaştan bireyin kendini geliştirmesi ve gerek psikolojik gerekse sosyal gelişimini desteklemek amacıyla projelerine devam ediyor. Grup çalışmaları adı altında düzenlenen eğitim seminerleri ile tek ebeveyn ile yaşayan çocuk ve gençlere destek terapileri yapıldı.


Konu hakkında açıklamada bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve aynı zamanda Sosyolog olan Gönül Asuk “Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı arkadaşlarımız Özge Genç ve Elif Varol ile 6-17 yaş arası tek ebeveynle yaşayan çocuklarımızla görüştük. Kendilerinin sosyal çekinceleri, içinde bulundukları psikolojik durumu onlarla konuşarak değerlendirdik. Bu durumda olan çocuklarımız aile içinde yaşanan ayrılık, ölüm ya da boşanma süreçlerinde kendilerini suçlama, eksiklik duygusu gibi durumlar yaşayabiliyor. Konunun hassasiyetini de göz önüne alarak onların birbirleri ile iletişime geçerek aslında yalnız olmadıklarını ve içinde bulundukları durumun doğal hayatın akışından kaynaklandığını anlatmaya çalışıyoruz. Onların sosyal ilişki gelişiminin etkilenmemesi ve yaşanan sürecin en kolay şekilde atlatılması amacıyla kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Benzer grup çalışmalarımız önümüzdeki süreç içinde devam edecek” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.