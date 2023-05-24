Herkes için eğitim-birlikte düşünelim ve öğrenelim

Toledo Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde "Herkes İçin Eğitim-Birlikte Düşünelim ve Öğrenelim" adlı konferans serisi düzenledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın desteği ve himayesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli ve Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi'nin iş birliği ile düzenlenen konferansın açılışında; Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli ve Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Toledo Üniversitesi Eğitim Uzmanı Dr. Ting Li, Dr. Lenna Black, Dr. Fatima Aldajani, Uluslararası Çalışmalar ve Programlar Merkezi Direktörü Xinren Yu ve Uluslararası Program Koordinatörü Rafael Fay yaptıkları sunumlarında bilgi ve deneyimlerini ülkemiz eğitimcileri ile paylaştı. Sunumlardan sonra katılımcılar fikirlerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa sunumları ile katkı sunan uzmanlara, düzenleme kurulu üyelerine, farklı üniversitelerden ve kurumlardan katılan katılımcılara üç üniversitenin iş birliğini simgeleyen sertifikaları takdim edildi.

Doç. Dr. Fahriye Hayırsever; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç'a ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar'a sertifikalarını teslim ederek, destekleri ve iş birlikleri için Toledo Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi'ne teşekkür etti.