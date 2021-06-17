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Herkes için propolis zamanı

Düzce Üniversitesi tarafından Analiz ve üretimleri yapılan Arı Mucizesi ürünleri “Herkes için propolis” zamanı diyerek her yaştaki vatandaşlar için yeni ürünler hazırladı.


Düzce Üniversitesi tarafından Analiz ve üretimleri yapılarak Korona virüs salgını sürecinde vatandaşlar propolis ürünlerini beğenerek kullandı. Bu durum sonrasında Arı Mucizesi tarafından her yaşta vatandaşın kullanımı için yeni ürünler geliştirildi. Hem çocuklar, hem gençler hem de yaşlılar için “Herkes için propolis” zamanını başlatan Arı Mucizesi, yeni ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Propolis sprey, Kudret Narı Şurubu, Çocuklar için propolis şurup, Propolisli Omegalı Şurup ve Bal, Arı sütü, polen ile birleştirilen şurup vatandaşlara sunuldu.

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