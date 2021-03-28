İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı

Zonguldak karayolunda 26 Mart’ta meydana gelen heyelan sonrasında, karayolları tarafından servis yolu yapımına başlandı.

Zonguldak karayolunda 26 Mart'ta meydana gelen heyelan sonrasında, karayolları tarafından servis yolu yapımına başlandı. Yolun 2 gün içerisinde tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor.


Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yol çift şeritli trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta, binek araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme çalışmalarının ardından bölgede servis yolu yapımına başlandı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "D-655-01 Kontrol Kesim Nolu Akçakoca-Düzce Devlet yolu 6+000 kilometrede meydana gelen heyelan nedeniyle karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmaları başladı" ifadeleri kullanıldı.


Tali yol olarak yapılan yolun 2 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.