İhlas Haber Ajansı

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Heyelan sonrası yapılan çalışmaları incelediler

DÜZCE(İHA) – Düzce’de geçtiğimiz aylarda yağışlarla birlikte yaşanan heyelanlar sonrası yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz aylarda yağışlarla birlikte yaşanan heyelanlar sonrası yapılan çalışmalar yerinde incelendi.


Düzce'de geçtiğimiz aylarda yaşanan yağışlarda özellikle Düzce'nin güney kısmında heyelanlar yaşanmıştı. Heyelanların ardından Düzce İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalara başlanmış yolu kapatan malzemeler kaldırılmıştı. Suyun oluşturduğu yarıklarda ekipler tarafından onarıldı. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İGM Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, İGM Üyesi Musa Küçük ile birlikte Samandere, Özyanık, Sinekli Abant yolu, Derdin ve Uğur köylerinin yollarında oluşan heyelanları ve yapılan çalışmaları inceledi.

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