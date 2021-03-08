Highway Alışveriş Merkezi kadın misafirlerini unutmadı

Türkiye'nin en büyük otoyol alışveriş merkezi olan Highway Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya kadınlar gününde, kadın misafirlerini kapıda çiçeklerle karşıladı. Alışveriş merkezinin jestini gören kadınların ise mutlulukları gözlerinden okundu.

Otoyol üzerinde Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi olmak özelliğini elinde bulunduran Highway Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Alışveriş Merkezine gelen kadın misafirlerini kapıda karşılayan AVM çalışanları, "Her adımda dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diyerek kadınlara çiçekler vererek günlerini kutladı. AVM'nin jestine kayıtsız kalmayan kadınlar ise mutluluklarını dile getirerek, Highway Alışveriş Merkezi yönetimine teşekkür ettiler.