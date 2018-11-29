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Hikmet Keskin kooperatifi ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, eski kooperatif Başkanı Hikmet Keskin’i ağırladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, eski kooperatif Başkanı Hikmet Keskin'i ağırladı.


Düzce Esnaf Kefalet Kooperatifi eski Başkanı Hikmet Keskin kooperatifi ziyaret etti. Keskin, Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Bekar ile birlikte karşıladı. Hikmet Keskin, ziyarette yaptığı konuşmada kooperatifin bugün geldiği durumundan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ertan Taşlı'da ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

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