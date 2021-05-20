Hilal tepe mesire alanına akademik inceleme

DÜZCE(İHA) –Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun projesi olan Hilal Tepe Mesire Alanı, Prof. Dr. Ayhan Şamandar ve öğretim üyesi Ahmet Hakan Polat tarafından incelendi. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu her iki isimden alanla ilgili fikirler aldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde önemli bir ihtiyacını giderecek ve halkın nefes alacağı bir alan haline gelecek olan Hilal Tepe Mesire alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölgeye bu kez Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar ve Düzce Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Ahmet Hakan Polat giderek hem incelemede bulundular hem de Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'na projeyle ilgili değişik fikirler verdiler.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu “Hocalarımız ile'Hilal Tepe Mesire Alanımızda' incelemelerde bulunarak fikirlerinden istifade ettik. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.