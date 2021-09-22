DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun girişimleri ile ilçeye kazandırılan Hilaltepe Mesire alanı yükseliyor. İlçede yapılan son çalışmaları Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet tarafından yerinde incelendi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Cumayeri'nde geçtiğimiz aylarda ilk kazması vurulan Hilaltepe mesire alanını Düzce Valisi Cevdet Atay ile beraber ziyaret ederek son çalışmaları inceledi. Mesire alanının yükselmesi ve yapılan çalışmaları inceleyen Vali Atay, alan krokisini ve Türk devletlerine ait olan projeyi inceledi. Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak'ın da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Ekiplerimiz Hilaltepe mesire alanında geçtiğimiz aylarda ilk kazmayı vurmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde epey bir yol kat ettik. Artık inşaat aşamalarına geldik. Alt yapısını tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki sen Hilaltepe mesire alanını güzel bir etkinlik ile hizmete almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.