Hilaltepe mesire alanında mangallar, yaz ayında yanmaya başlayacak

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden Hilaltepe mesire alanında çalışmalar tüm hızı ile devam edilirken, yaz ayında vatandaşların kullanımına açılacağı öğrenildi.

Cumayeri ilçesinde turistik alan olarak düzenleme çalışmaları yapılan Hilaltepe mesire alanında Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun girişimleri ile inşaat çalışmalarına devam ediliyor. Gözle görülür değişimin olduğu Hilaltepe mesire alanında son yapılan çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay inceledi. Düzce Valisi Cevdet Atay'a Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, katılımcılara yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verirken, Hilaltepe mesire alanının bu yaz aylarında hizmete açılması bekleniyor.