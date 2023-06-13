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Hilaltepe'nin açılışı Bahçeli yapacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun prestij projelerinden Millet Bahçesi ve Hilaltepe’nin açılışını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun prestij projelerinden Millet Bahçesi ve Hilaltepe'nin açılışını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak.


MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Akdeniz Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumayeri'mizin hatta Düzce'nin prestij projelerinden biri olan Hilaltepe ve diğer projelerimizin toplu açılış törenleri ile ilgili Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye bilgiler verdik. Genel Başkanımızın sizlere olan selamını iletiyor, açılışa bizzat kendisinin katılacağının müjdesini buradan veriyorum” dedi.


Millet Bahçesi ve Hilaltepe alanında dinlenme, yürüyüş, piknik alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları yer alıyor.

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