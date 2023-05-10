Hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gece yarısı meydana gelen hırsızlık olayında veteriner kliniği önünden bisiklet çalındı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde hırsızın rahat davranışları dikkat çekti.

Düzce merkeze bağlı Kiremit Ocağı Mahallesi'nde 24 saat hizmet veren veteriner kliniği önünde vakalar için kullanılan bisiklet çalındı. Klinikte veteriner hekim varken, iş yerinin kapısı ve ışıkları açıkken gerçekleşen olayda, ismi öğrenilemeyen şüpheli kliniğin bahçesine gelerek bisikleti aldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayını anlatan veteriner hekim Aykut Ekinci, "Gece 00.00 sıralarında yan sokaktan bir vatandaş, elini kolunu sallayarak ışıklarımız açıkken, içerine personelimiz varken kapımızın önündeki bisikleti alıp gitmiş. Kamera kayıtlarında görünüyor. Çok rahat hareketlerle sadece kapşonunu takıp, bisikleti alıp gidiyor" dedi.

Polis ekipleri hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı.