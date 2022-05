Hırsızlar kameralara takıldı

Düzce'de enerji nakil hatlarını çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Düzce'nin Gölyaka ilçesi Aksu, İçmeler, Hacıyakup ve Saçmalıpınar köyleri ile Yazıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Enerji nakil kablosu hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine Gölyaka İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar, kamera araştırması ve bölgede yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların B.Y., C.K. ve H.B. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. B.Y. ve C. K. isimli şüpheliler yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. H.B. isimli şüphelinin evinde yapılan adli arama neticesinde evinin arka tarafında bulunan avluda yanık vaziyette bakır/çelik kablo, 1 adet demir kesme makası, 2 adet nakil hattı aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilecek muhafaza altına alındı. H.B. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.