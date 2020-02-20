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Hırsızlık şüphelileri çaldıkları kasayla yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çay Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şahıs polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şahıs polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.


Düzce‘de 16 Şubat 2020 tarihinde merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde bir iş yerinde kasa hırsızlığı meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yürütülen operasyon neticesinde, iş yerinden 2 bin 530 TL para ve çelik kasa çaldığı tespit edilen E. D., B. T. ve S. T. isimli şahıslar ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.


Şüpheli S. T. aynı gün çalınan kasa ile birlikte saklandığı evinde yakalandı. E.D ve B. T. isimli şahıslar ise emniyet ekipleri ve gece kartalları ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde saklanmış olduğu ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli E. D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında çeşitli suçlardan 4 adet yakalama kararı olduğu tespit edildi.


Şüpheli B.T.'nin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Her üç şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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