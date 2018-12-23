Hırsızlık şüphelisini ağlamaları kurtaramadı

Düzce'de yeni hastane binasının hizmete girmesiyle atıl duruma geçen eski SSK Hastane binasında gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olaylarından bıkan mahalle sakinlerini korku saldı. Yaşanan hırsızlık olayını mahalle sakinleri ihbar edince, polis ekipleri olay yerinde hırsızlık şüphelisini çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. Ekipler tarafından yakalanarak polis aracına bindirilen şüpheli saatlerce ağlayarak polislerin kendisini serbest bırakması için dil döktü.

Olay, gece saatlerinde Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski SSK binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2016 yılında yapımı tamamlanan 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi'nin hizmete girmesiyle Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi hırsızların yuvası oldu. 2 yıldır kullanılmayan ve çürümeye terk edilen bina hırsızlar için yağma yeri oldu. Demir korkulukları, içinde bulunan yangın muslukları ve para yapabilecek malzemeler çalınmaya başlandı. Eski hastanenin çevresindeki evlerde oturan vatandaşlar bu durumdan şikayetçi olurken, polis gece saatlerinde ihbar üzerine olay yerine gelerek hastanenin demir korkuluklarını çalmaya çalışan Z.K. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltında alınarak polis aracına konuldu. Zanlı saatlerce ağlayarak polise kendisini serbest bırakması için dil döktü. Polis şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan eski hastanenin arkasında evi bulunan Zeki Şahin, “Burası eski SSK Hastanesi olarak biliniyor. Yeni hastane açılınca burası atıl duruma geldi. Hırsızlık olayları yaşanmaya başlandı. Sabah erken saatlerde burada hırsızlıklar oluyor. Bu durum bizi tedirgin ediyor. Burayı ya yıksınlar ya da başka bir amaçla kullanılacak hale getirilsin ve kullanılsın” dedi.