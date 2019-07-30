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Hisarcılıklıoğlu Düzce'de ki son ziyaretini Taştepe'ye yaptı

DÜZCE(İHA) – TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce’de sel bölgesinde yaptığı inceleme sonrasında yaptığı ziyaretin ardından son olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Taştepe’yi de ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'de sel bölgesinde yaptığı inceleme sonrasında yaptığı ziyaretin ardından son olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Taştepe'yi de ziyaret etti.


TOBB Başkanı Rifat Hasarcıklıoğlu 18 Temmuz'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulundu yetkilerden bilgiler aldı. Ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile AFAD merkezinde bir araya gelerek bilgiler aldı. Sonrasında Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Hisarcıkloğlu, son olarak ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Taştepe'yi ziyaret etti.


Taştepe, Hisarcıklıoğlu'na Kaplumbağa terbiyecisi tablosu hediye etti.

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