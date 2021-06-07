Hız yapan sürücüler radara takıldı

Düzce'de trafik kurallarına yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında artan trafik kazalarının önüne geçebilmek adına Bolu-Düzce D-100 karayolu üzerinde radar kontrolü yaptı. Tüm araçların saatte 60 kilometre hızla gitmesi gerektiği yolda onlarca araç hız yaptı. Radara giren araçlar 50 metre ileride yapılan denetimde çevrildi. Güzergah üzerinde hız sınırını yüzde 30 aşanlara 314 lira, yüzde 30 ila 50 arasında aşanlara 652 lira ve yüzde 50 aşanlara bin 339 lira cezai işlem uygulandı. Uygulamada hız sınırlarını aştığı tespit edilen 163 araca toplamda 125 bin 448 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 ehliyetsiz sürücü ile 2 abartı egzozlu araçta uygulamada yakalanarak toplamda 8 bin 880 lira ceza yazıldı. Yapılan denetimde toplamda 134 bin 328 lira ceza yazıldı.

Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik olarak uygulama ve denetimlerinde artarak devam edeceği öğrenildi.