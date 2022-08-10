Hızlı müdahale için sahadan ayrılmıyorlar

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yaz aylarında nüfusu artan Akçakoca'da boğulma, deniz kazası, güneş çarpması ve trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için Melenağzı Plajında görev yapıyor.

Yazın nüfusu artan Akçakoca'da arttırılan sağlık ekipleri hızlı mücadele için aralıksız görev yapıyor. Karadeniz'de turizmin önemli merkezlerinden olan Akçakoca'da tatil sezonu ile birlikte artan nüfus göz önünde bulundurularak sağlık ekipleri sayısı arttırılıyor. Özellikle Melenağzı mevkiinde görevlendirilen UMKE hızlı müdahale edebilmek için tetikte bekliyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Akçakoca ilçemizde deniz sezonun başlaması ile birlikte ekiplerimize takviye yapıyoruz. Yaz aylarında artan nüfusunu göz önünde bulundurularak, yaşanabilecek boğulma, deniz kazası, güneş çarpması ve trafik kazalarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz boğulmaların sıklıkla yaşandığı Melenağzı Plajında görev yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızda uyarıları dikkate alması gerekiyor. Acı bir olay yaşamak istemiyoruz” dedi.