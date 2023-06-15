Hizmet kalitesi artacak

Ş. yeni yönetimi ve personeli motivasyon toplantısında bir araya geldi.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir A.Ş., yeni yönetim kurulu üyeleri ve personellerle Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda buluştu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı ve Bahçeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaver Gösterişli başkanlığında düzenlenen toplantıya şirket yöneticileri ve personeller katıldı. Yöneticiler ve personellerin tanışması, motivasyon ve hizmet kalitesinin artırılması konularının ana başlıklar olduğu toplantıda personeller de taleplerini iletti.

Gösterişli, şirketin her geçen gün hizmet kalitesinin artırdığını söyleyerek “Toplantılarımızı önemsiyoruz, personelimizin moral ve motivasyonuna değer veriyoruz. Onlar taleplerini iletti bizler çalışma prensiplerimizi paylaştık. Karşılıklı çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bu sayede iş verimliliğinin de artacağına inanıyorum. Çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda Bahçeşehir A.Ş.'nin öncelikli sorumluluk alanları, çalışma verimliliğinin artırılması ve vatandaşlardan gelen taleplerin sürekli bir şekilde karşılanması amacıyla yapılacak düzenlemeler istişare edilerek alınan kararların en kısa sürede uygulanması konusunda fikir birliği sağlandı.