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Hobi bahçesinin mahsullerini öğrenciler topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler hobi bahçelerinde üretilen mahsulleri toplamaya başladı.


Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlardan birisi olan Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci yurdunun bahçesinde yurt yönetimi tarafından hobi bahçesi oluşturuldu. Öğrencilerinde destek verdiği hobi bahçesinde üretilen ürünlerin hasadı yapılmaya başlandı. Özellikle süt mısır ve kabakları toplayan öğrenciler, topladıkları ürünler ile gerçekleştirecekleri etkinlik ile hobi bahçesinde üretilen ürünler ile yemek yapacak.

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