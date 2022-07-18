Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı

Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü simsiyah yaptı.

Yangın, Düzce'nin Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akınlar Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasının hurdalık alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alev topuna dönen hurdalıkları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gökyüzünü siyah dumanlar ile kaplayan hurdalıklarda yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında can kaybı yaşanmadı.