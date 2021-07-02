Huzurevi sakinleri 3. Doz aşılarını oldu

Doz korona virüs aşılarını, huzurevlerine giderek bizzat gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, 3. Doz aşılama çalışmaları Düzce'de başlatıldı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri huzurevlerine giderek yaşlıların 3. Doz aşılarını yapmaya başladı. Bu kapsamda mobil Sağlık ekipleri Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Neriman Çilingir ve Muharrem Sancaklı Huzur evinde kalan yaşlı vatandaşlar ve personellerine 3. Doz Covid-19 aşı uygulaması yapıldı. Ekipler aşı öncesinde bilgilendirmelerde bulunurken, sağlık personelleri daha sonra mesafe ve hijyen kurallarına uyarak doktor gözetiminde aşının üçüncü dozunu uyguladı. Covid-19 aşılama programı kapsamında huzurevi personelleri de aşılandı. Ayrıca, herhangi bir olumsuz durum oluşmaması ve üçüncü doz aşı olan kişiler için 112 Acil Sağlık ekipleri de aşılananları gözetim altında tuttu. Düzce'de çeşitli noktalarda geçici olarak oluşturulan aşı merkezleri ve mobil sağlık ekiplerince aşı uygulamasına devam edileceği öğrenilirken, sağlık çalışanları vatandaşları aşı olmaya davet etti.