Huzurevi sakinleri aşılandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüsle mücadele kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılar aşılandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Muharrem Sancaklı, Neriman Çilingir ve Hilmi Çilingir huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik aşılama çalışması başlattı. Aşı olmak için sıraya giren 160 yaşlı birey, sağlık ekipleri tarafından aşılandı.

Aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Omikron vakalarının konuşulduğu şu günlerde Düzce'de de vaka sayılarının belirli bir oranda artış gösterdiği zamanlarda huzurevinde kalan sevdiklerimizi koruyabilmek için aşı çalışması başlattık. Düzce'deki bütün huzurevlerinde 3. ve 4. doz aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık 219 huzurevi sakinimiz var. Bu huzurevi sakinlerimizden yaklaşık 160 tanesini bugün aşılamış olacağız. Diğerlerinin de sırası geldiğinde aşılamalarını yapacağız" dedi.

"Bu mücadeleden kurallara uyarak hep birlikte zaferle çıkacağız"

Düzce'deki vaka oranlarına değinen Yılmaz, "Düzce'deki vaka oranları Türkiye ile aynı oranda seyrediyor. Yüzde 20-30 gibi çok hafif bir sıçrama meydana geldi ancak takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bakanımız da söylemişti, en büyük silahımız aşımız. Aşımızı mutlaka olalım. Kendimizi korumanın yolu da maske, mesafe, hijyendir. Bu kurallara da dikkat edelim. Nasıl ki bundan önceki dalgalanmalarda mücadele ettiysek, bundan sonra da el birliğiyle bu mücadeleden başarı ile çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yılmaz, "Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Kapalı mekanlarda mümkün olduğu kadar işlerimizi bitirdikten sonra en kısa sürede kendi kişisel alanlarımıza geri dönelim. Kapalı alanlarda da kesinlikle maskelerimizi çıkartmayalım" dedi.