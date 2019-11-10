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Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı

Türk Kızılay Akçakoca Huzurevi sakinleri, 10 Kasım sabahı Atatürk büstü önünde toplandı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesleri ile birlikte saygı duruşunda bulunan huzurevi sakinleri, duygusal anlar yaşadı.


Tüm ülkede olduğu gibi huzurevlerinde de 10 Kasım'da Atatürk unutulmadı. Türk Kızılay Akçakoca Huzurevi sakinleri sabah erkenden kalkarak huzurevi önündeki Atatürk büstü önünde toplandı. Saat 9'u 5 geçe siren seslerinin gelmesi ile birlikte saygı duruşunda bulunan huzurevi sakinleri, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra dualar eden huzurevi sakinleri duygusal anlar yaşadı.


76 yaşındaki Nurdan Toker, "Her yıl 10 Kasım'da ona olan sevgimden dolayı gözyaşlarımı tutamıyorum. Atatürk olmasaydı biz olur muyduk" diye konuştu.


Kızılay Akçakoca Huzurevi Müdürü Mustafa Çakır, "Cumhuriyetimizin kurucusu aynı zamanda onursal Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. seneyi devriyesinde huzurevi sakinlerinin talebi ile kendi bahçemizde küçük bir anma etkinliği düzenledik. Tören talebinin huzurevi sakinlerinden gelmesi bizi ayrıca mutlu etti. Diğer törenlere katılmamız yaştan dolayı zor oluyor, o yüzden kendi kurum bahçemizde böyle küçük bir anma töreni düzenledik" ifadelerini kullandı.

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