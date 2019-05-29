Huzurevi sakinleri ile iftarda buluştu

Faruk Özlü, Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinlerinin iftar davetine katıldı.

Muharrem Sancaklı Huzurevi tarafından düzenlenen iftar programına davet edilen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü büyük bir memnuniyetle organizasyona katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Huzurevi yetkilileri ve merkez sakinlerinin de bulunduğu iftar programı öncesi masaları tek tek gezen Başkan Özlü huzurevinde kalanlarla sohbet etti. İftar davetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü “bu akşam da değerli büyüklerimizin misafiri olduk, onların daveti ile birlikte orucumuzu açtık. Her biri ile sohbet ederek burada bulunmaktan memnun olup olmadıklarını sorduk, herhangi bir ihtiyaçları var mı bunları öğrendik. Kendilerine başta nazik davetleri ve şahsıma gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.