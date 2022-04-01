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Huzurevi sakinlerine çiğ köfteli eğlence

Düzce’de huzurevi sakinleri, Ramazan ayı öncesinde düzenlenen etkinlikte eğlenceli zaman geçirdi.

Düzce'de huzurevi sakinleri, Ramazan ayı öncesinde düzenlenen etkinlikte eğlenceli zaman geçirdi.


Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Düzce Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan yaşılar için Ramazan ayı öncesinde etkinlik düzenlendi. Huzurevi sakinleri, kendileri için hazırlanan çiğ köfteleri yiyerek, müziklere eşlik etti. Gönüllerince dans eden huzurevi sakinleri, keyifli zaman geçirdi. Etkinliği çok beğendiklerini söyleyen yaşlı bireyler, organizasyon için yetkililere teşekkürlerini sundu.

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