İhlas Haber Ajansı

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Huzurevi sakinlerine tekne ile gezdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Muharrem Sancaklı Huzurevinde kalan büyüklere yönelik gezi programı düzenledi.

Programda yaşlılar doyasıya gezerek gönüllerince eğlendi.


Düzce Belediyesi, sosyal faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Daha önce bir çok program yapılarak sosyal faaliyetler gerçekleştiren Düzce Belediyesi son etkinliğini Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinlerine yönelik gerçekleştirdi. Otobüsler ile huzurevinden alınan yaşlılar, Akçakoca'ya getirildi. Akçakoca'da bulunan gezi teknesine getirilen büyükler, burada öğlen yemeği yemelerinin ardından gezi teknesi Karadeniz'e açıldı. Tekne turu yaparak geziyi tamamlayan huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.

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