‘Huzurevi yıkılacak' kararının ardından çıplak ayakla açıklama yaptılar

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Yaşlılar Konukevi binasının yıkılması yönündeki kararın ardından STK'lar ve konukevi sakinleri çıplak ayakla basın açıklaması yaptı.

Akçakoca Yaşlılar Konukevi binasının yıkılması yönündeki kararın ardından Akçakoca'da bulunan STK'lar ve konukevi sakinleri basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına bazı katılımcılar ise çıplak ayaklı olarak katıldı. Katılımcılar huzurevi sakinlerinin kimsesiz olmadığını vurgulamak için bu şekilde katılmayı uygun bulduklarını söyledi.

Basın açıklamasını okuyan Gülten Tekin Özdeş, ”Sayın Kızılay Genel başkanımız, Size, bu satırları, çok karışık duygular içinde yazıyoruz. Sayın başkanımız, bizim memlekete Türk Kızılay'ı, yaşlılar konuk evi yaptığında oldukça heyecanlandık. Yurdumuzun her yerinden konuklarımız gelmeye başladığında ilk günler tuhafımıza gitse de hemen alıştık ve sahiplendik. Bizden birileri oluverdiler. Sonra, sadece konuk evi dışarıdan değil, Akçakocalı büyüklerimizin de tercih ettiği bir yer oldu. Tüm konuklar çok güzel bakıldılar. Mutlu olmak isteyen tüm yaşlılar mutlu da oldular. Lakin bir haber konukları ve Akçakoca halkının yüreğini darmaduman etti. Sayın başkanımız, duyduk ki Akçakoca Kızılay Konukevi, depremin üzerinden yirmi yıl gibi bir zaman geçtikten sonra depreme dayanıklı olmadığı raporlanmış. Bunun sonucunda da ilk önce burada yaşayan büyüklerimizin başka illere nakledileceği, sonra da uygun bir yer bulunursa Akçakoca da yeni bir konuk evi yapılacağıdır. Bina konusunda ve yaşlılarımızın can güvenliğine duyarlılık göstermeniz bizi sevindirdi. Hiç birimiz, bu insanların zarar görmelerini asla istemeyiz tabi ki. Sayın başkanımız "konuk evi yapılacak uygun yer" konusu kafamızı karıştırıyor. Bu insanların kaldığı, Akçakoca Kızılay Konuk evinin şimdiki yeri uygun yer değil midir? Madem depreme dayanıksız, yıkılacak, konuklarımızı Akçakoca'mızda barındıracak geçici bir çözüm bulunamaz mı ? Binanın bulunduğu yer Akçakoca'mızın güzel yerlerinden biridir. Malını mülkünü bağışlayıp, canını emanet ettiği, evim dediği, ömrünün geri kalan kısmını geçirmek üzere konumunu beğenerek geldiği bu memleketten, isteksizce başka yerlere götürülmelerine gönlümüz asla razı değildir. Biz, Akçakocalılar olarak, konuk evimiz için alınan kararlardan son derece rahatsızlık duymaktayız. Hiçbirimiz bizlerin anneleri, amcaları, teyzeleri olmuş bu insanların göz yaşlarını görmek istemiyoruz. Biz konukevinin Akçakoca'mızda, aynı yerinde, konuklarımızın da yapım işi bitene kadar Akçakoca'da, uygun bir yerde barınmalarını istiyoruz. Bu Kızılay gibi yüce bir kuruluş için hiç zor olmasa gerek. Sayın genel başkanımız, satırlarımıza son verirken, tüm Akçakoca halkının ve konukevi sakinlerinin selamlarını iletir, sağduyulu kararlar alacağınızı, yanlış kararlar alınmışsa da, doğru yönde değiştirilmesini gönülden dileriz” dedi.

Basın açıklamasının okumasının ardından söz alan Huzurevi sakini Hülya Güngören ise, “5.5 senedir Akçakoca huzurevinde severek ve isteyerek kaldığını fakat başka yere gitmek istemediğini söylerken, ‘lütfen bizi buradan göndermeyin, bizi mağdur etmeyin” ifadelerini kullandı.