Huzurevinde çalışan hemşirelere eğitim

DÜZCE(İHA) – Düzce'de huzurevinde görev yapan hemşirelere yönelik etik kavramlar ve ilkeler, yaşlılıkta yasal sorumluluklar ve geriatride acil hasta tanılaması ve yaklaşımı konularında güncel bilgiler sunuldu.

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hilmi Çilingir Huzurevinde görev yapan hemşirelere; yaşlılarda yasal sorumluluklar, etik konular ve geriatrik aciller konularında bilgi vermek amacıyla Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı'ndan Öğretim Görevlisi Dr. Yeliz Dinçer tarafından iki farklı zamanda eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitimlerde; etik kavramlar ve ilkeler, yaşlılıkta yasal sorumluluklar ve geriatride acil hasta tanılaması ve yaklaşımı konularında güncel bilgiler sunuldu. Hilmi Çilingir Huzurevi'nde görev yapan hemşirelerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği eğitim, katılımcıların konu ile ilgili soru ve paylaşımlarının ardından sona erdi.