Huzurevinin çınarları, fidanları toprakla buluşturdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla 50 fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikimi etkinliği, Dadalı köyünde bulunan ağaçlandırma sahasında gerçekleştirildi. 50 fidanı toprakla buluşturan bazı yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı. Akçakoca Orman İşletme Şefliği'nin katkılarıyla yapılan fidan dikim etkinliğe Akçakoca Kaymamı Mustafa Can da katıldı. Mustafa Can, "Yaşlılarımızla birlikte fidan dikmenin huzurunu yaşıyoruz. Dikilen fidanların üzerine 50 yaşlımızın isimlerini yazdık. Yaşlılarımızın huzurlu ve mutlu olmalarını sağladık, çok mutluyuz" dedi.

Programda ağaç ile ilgili şiirler okundu.