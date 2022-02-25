İç mekan tasarımında akustiğin önemi anlatıldı

Düzce Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğu (DÜMİTO) tarafından düzenlenen “İç Mekan Tasarımında Akustiğin Önemi ve Akustikte Kullanılan Malzemeler” başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın davetli konuşmacısı Feltouch Tasarım Başkanı Kerem Özmen, iç mekanda akustiğin önemini anlatarak konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Mesleki kariyer hayatından örnekler de veren Kerem Özmen, sektörle ilgili faydalı bilgiler aktardı. İç mekan tasarımında kullanılan akustik malzemelerin öğrencilere tanıtılması hususunda aydınlatıcı bilgilendirmede bulunan Özmen, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.