İç sularda su ürünleri avcılığı başladı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlünden yapılan açıklama “Av sezonu boyunca genel amatör avcılık kuralları geçerli olacaktır. Amatör avcılık yapacak olan vatandaşlarımız sadece kanca takılı olta kullanabileceklerdir. Avcılıkta germe ağ, serpme ağ, tırıvırı, elektroşok, dinamit, torpil, sepet gibi av araçları kullanmak kesinlikle yasaktır. Ayrıca avlanan balığın boy sınırı en az ve bir kişinin avlayabileceği balık sayısı en fazla yayın balığında 90 cm ve 1 adet, sazan balığında ise 40 cm ve 5 adettir. Amatör avcılık kurallarını ihlal eden vatandaşlara idari işlem uygulanacak olup, av araçlarına ve avladıkları su ürünlerine el konulacaktır” denildi.