İçişleri Bakanı Soylu, telekonferansla nikah törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nikah törenine telekonferans ile katılarak komiser çifte mutluluklar diledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Veysel Çağlayan ve Zeliha Tunç, Düzce Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Resmi üniformaları ile katıldıkları nikah töreninde komiser çiftin nikah şahitliğini Düzce Valisi Cevdet Atay ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaptı. Genç çiftin aile cüzdanını Vali Atay takdim ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törene telekonferans sistemi ile bağlanarak sürpriz yaptı. Bakan Soylu, genç çifte mutluluklar dilerken, çift yapılan sürpriz sonrasında mutlu oldu.