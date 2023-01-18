İçme suyu şebeke hatları yenilenecek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köylerde ki içme suyu şebeke ve isale hatlarının yenilenmesi için 30 milyon lira kredi kullanımı İl genel meclisi tarafından onaylanmasının ardından köylerde yenileme çalışmalarına başlandı.

Düzce İl Özel İdaresi köylerde ki içme suyu şebeke ve isale hatlarının yenilenmesi için İl genel Meclisinden yetki istedi. Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda il genel meclisi tarafından 30 milyon lira kredi çekilmesi onaylanmasının ardından köylerde hatlarda düzenleme çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede ilk çalışma Gölyaka'nın İçmeler köyünde başladı. İçme suyu şebeke hattı çalışmalarının başlandığı köyde 5 bin 200 metre hat yapılacak. Ayrıca proje içerisinde 54 adet kolletör, 12 adet yangın hidratı ve 1 adet içme suyu depo tadilatı da yapılacak.