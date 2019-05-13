İftar sofrası Aziziye'de kuruldu

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce düzenlenen Mahalle İftarlarında Ramazan ayının ruhuna uygun olarak mahalle sakinlerinin birlikte iftar yapması sağlanıyor. Bu yıl ikincisi kurulan mahalle iftarı Aziziye'de kurulan sofralarla devam etti. 2 bin kişilik hazırlanan iftar organizasyonunda 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de hemşerilerini yalnız bırakmadı. Eşi Prof. Dr. Onur Özlü ile organizasyona katılan Başkan Özlü burada masaları tek tek gezerek mahalle sakinleri ile sohbet etti. Başkan Özlü: “iftar sofraları kalabalığı ve bereketi ile müsemmadır. Mahalle iftarlarını kaçırmadan katılmaya özen gösteriyorum. Davetimize icabet eden her bir hemşerime bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum. Düzce'de sıkmadık el bırakmayacağız inşallah. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum, Allah oruçlarımızı kabul etsin” şeklinde açıklama yaptı. İftar daveti ezanın okunması, oruçların açılması ve edilen dualarla sona erdi.