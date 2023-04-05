İftar sonrası gençlere misafir oldular

Faruk Özlü ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, iftar sonrasında gençlerle bir araya geldiler, gençleri partiye üye yaptılar.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile iftar ve iftar sonrası programlara katılıyorlar. Sancaklar Mahallesinde, gençlerle bir araya gelen Başkan Özlü, “Teşkilatımızın genç üyeleriyle iftar sonrası hasbihal ettik. AK Parti'mizin çatısı altında siyaset bilgisini geliştirmek için Gençlik Kolları'mıza yeni üye olan kardeşlerimizi de bu vesile ile tebrik ettik. Sizler bizim gücümüz, ülkemizin güzel yarınlarının mimarlarısınız” dedi, ardından partiye üye kayıtlarını yaptı.

İl Başkanımız Hasan Şengüloğlu'da “Sancaklar Mahallesi'ni ziyaret ederek, genç kardeşlerimizi AK Parti ailemize dahil etti. Ailemize hoş geldiniz” dedi.