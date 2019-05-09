İftar yemekleri ayaklarına geliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de maddi durumu yerinde olmayan ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Ramazan ayında da unutulmuyor.

İhtiyaç sahiplerini tek tek tespit eden Düzce Belediyesi, 100 aileye iftar yemeklerini kapılarına kadar götürüyor. Yılın 12 ayı boyunca kapısından içeri giren herkese ücretsiz çorba ikram eden Düzce Belediyesi Aşevi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Birçok vatandaşın karnını doyurduğu aşevinde yaşlı, maddi durumu yerinde olmayan ve bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek yardımı yapılıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım işlerinden yapılan açıklamada “Belediyemize kayıtlı ihtiyaç sahibi 100 aileye, iftar yemeğini evlerine kadar götürüyoruz. Bu insanlarımızın tamamı bakıma muhtaç ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan insanlar. Biz de bu insanlara yardımcı olmak adına bu sorumluluğu üstlendik" ifadeleri kullanıldı.