İftarlık yemekler belediyeden

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan iftar çadırlarının korona virüs önlemleri kapsamında kurulamayacak olmasından ötürü, sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürerek sofralar ayrı olsa da gönüllerin bir olduğunu hatırlatıyor.

Düzce Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerden ötürü kurulamayan iftar çadırlarının yokluğunu, hijyenik kaplarda hazırlanan sıcak yemekleri kentin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak unutturuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Ramazan ayı boyunca 3 çeşit sıcak yemek, pide-ekmek ve tatlı iftar öncesi vatandaşlara bizzat teslim ediliyor.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin de katıldığı yemek dağıtımında Sosyal Yardım İşleri ekipleri, yemeklerin alınmasından vatandaşlara teslim edilmesine kadar geçen süreçte hem hijyenik ortam sağlarken hem de korona virüsün yayılma riskine karşı belirlenen kurallara hassasiyetle uyarak 320 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yemekleri teslim etti.

“İnşallah önümüzdeki ramazanları bir arada idrak edebiliriz”

Sıcak yemek dağıtımına ilişkin açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, “Pandemi dolayısıyla sofralarımız ayrı kurulsa da bir ve beraberiz. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ekmeğimizi, vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz, yıl içerisinde sürekli şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırma çalışmalarını yapıyor. Ramazan ayı boyunca da sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz. Tüm Düzcelilerin Ramazan ayını tebrik ediyor, oruçlarımızın kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Bu Ramazan böyle olsa da inşallah önümüzdeki Ramazanları, sağlıklı bir ortamda ve toplu iftar sofralarımızı kurarak bir arada idrak edebiliriz” dedi.